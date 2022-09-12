Из Пермского края в Казахстан экспортировали более 122 тонн колбасы

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала года из Пермского края в республику Казахстан экспортировали более 122 тонн колбасных изделий. Об этом сообщает краевое управление Россельхознадзора. Только в начале сентября объемы поставок составили более 4,3 тонны.

Вся продукция соответствует ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза – ее качество и безопасность проверяли в Москве. Доставляли пермские деликатесы в соседнюю республику автотранспортом с рефрижераторами.

Кстати, в Казахстан из Перми отправляют не только колбасу, но и замороженную кожу цыплят бройлеров, а также мороженое – около 18 и 2 тонн соответственно.

Отметим, замороженное лакомство всех времен и народов уезжает из края регулярно. В том числе в Белоруссию и Китай.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru