Пермские пожарные покорили трамплин в скоростном вертикальном забеге

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Пермские пожарные покорили вершину трамплина в скоростном вертикальном забеге. Такого завораживающего зрелища, полного накала и страстей, зрители TOP OF THE HILL еще не видели!

В гонке впервые приняли участие 48 сотрудников из 10 подразделений Главного управления МЧС России по Пермскому краю и Специального управления ФПС № 34 МЧС России. Они бежали 400 метров и поднимались в гору под уклоном 35 градусов в полной экипировке: боевая одежда пожарного (боевка) плюс включенные в аппараты средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). Общая масса снаряжения была более 20 килограммов.

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Как сообщили в пресс-службе МЧС Прикамья, в экстремальной гонке приняли участие представители различных организаций и спортсмены из 90 населенных пунктов 70 субъектов России. Общее количество участников забега составило 700 человек.

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Тройка призеров выглядит следующим образом: первое место - пожарные из 11 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Пермскому краю (результат - 4:16.26), второе - пожарные 27 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Пермскому краю (результат - 4:21.41), третье - пожарные 1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Пермскому краю (результат - 4:41.29).

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Искренне поздравляем с непростой, но такой заслуженной победой!

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