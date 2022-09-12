Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительницу Пермского края оштрафовали за помощь мужу на 20 000 рублей. Женщина выступала свидетелем и пыталась оградить супруга от сурового наказания, что грозило ему за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Она не придумала ничего лучше, чем сказать сначала полицейским, а потом и в суде, что за рулем авто была она. Правда вскрылась очень быстро – ее показания противоречили другим собранным по делу доказательствам, сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

В даче заведомо ложных показаний жительница Куединского района впоследствии раскаялась, но уже после того, как ее мужу огласили меру наказания. Учитывая данные обстоятельства, Куединский районный суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

Пермский краевой суд оставил приговор суда первой инстанции без изменений.

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