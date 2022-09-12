Пермские кадры - в Минэнерго

Фото: Сергей Петровых

Наград Министерства энергетики Российской Федерации удостоены два заслуженных сотрудника ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Сергей Петрованов, начальник установки гидрокрекинга производства глубокой переработки нефти, получил награду в канун Дня работника нефтяной и газовой промышленности.

Под руководством опытного нефтепереработчика была проведена реконструкция блока гидродеароматизации дизельных топлив Пермского НПЗ. Это позволило заводу освоить производство арктического дизтоплива с предельной температурой фильтруемости минус 52º С и высокоэффективных зимних сортов дизельки. После реконструкции возглавляемой заслуженным нефтяником установки Компания «ЛУКОЙЛ» стала первой среди нефтяных компаний страны, выполнившей четырёхстороннее государственное соглашение по переводу выпуска топлива на экологический стандарт «ЕВРО 5».

Высокой министерской награды также удостоен Михаил Спирин, начальник смены Центра управления производством завода. При активном участии Михаила Викторовича с 2009 по 2019 годы была произведена масштабная реконструкция установки регенерации катализатора и гидродеароматизации, позволившая увеличить производство зимних сортов дизельного топлива на 10%. Его участие в вводе в эксплуатацию объектов комплекса глубокой переработки нефти позволило увеличить глубину переработки нефти на «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе» до рекордных 99%.

В канун профессионального праздника нефтепереработчикам, внесшим большой вклад в развитие отрасли, региона и краевой столицы также были вручены Благодарности главы Перми, Благодарственные письма Председателя Законодательного Собрания региона и главы Индустриального района Перми, а также награды Компании «ЛУКОЙЛ» и завода.