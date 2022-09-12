Фото: Мой город - Пермь/ВКонтакте

В Перми скандального кондуктора, севшую на колени пассажирке, отстранили от работы.

- Перевозчик «Дизель» проводит проверку в отношении своего сотрудника, - пояснили нам в пресс-службе департамента транспорта администрации города Перми. – По итогам рабочей комиссии будет принято решение в отношении кондуктора, а пока ее отстранили от работы. Инструктаж во избежание повтора подобных ситуаций обязательно будет проведен и с другими сотрудниками перевозчика.

Напомним, скандальная поездка произошла вечером 8 сентября на маршруте № 33. Кондуктор села на колени пассажирки, пытаясь выгнать ее из автобуса. Что стало причиной столь эмоционального поведения сотрудника маршрутки – не известно до сих пор.

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