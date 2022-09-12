Где в Перми выгодно купить квартиру от застройщика?

Сегодня в стадии активного строительства у группы компаний ПЗСП – четыре объекта в разных районах города. Это дома на бульваре Гагарина, 18, ул. Докучаева, 23, ул. Яблочкова, 3, ул. Ушакова, 65. В трех из этих домов квартиру можно приобрести по акции «Квадратные метры в подарок». Все работы идут строго по графику строительства.

Дом на бульваре Гагарина, 18 – это шикарные виды на весь город, огороженная территория, смотровая площадка. Квартиры сдаются с отделкой «под ключ» с плиткой до потолка в ванной комнате. В первом и втором подъездах дома уже идет отделка, в третьем и четвертом подъездах – остекляются лоджии, идут штукатурные работы и стяжка пола. Ведутся работы по монтажу утеплителя. Также идёт благоустройство придомовой территории и прогулочной зоны. В «Доме на бульваре» осталось в продаже всего 20 квартир.

В доме на ул. Докучаева, 23, первая очередь которого сдается в 1 квартале 2023 года, продано уже 55% квартир. В доме - большие окна, высокие потолки, отделка Whitebox. Прямо за домом – сосновый бор для прогулок и отдыха. В первом подъезде дома уложена кровля, идет грунтовка и штукатурка, монтируется электропроводка. Во втором подъезде идет кладка стен и монтаж парапетов, в третьем - монтаж стеновых BAUM-конструкций 10-го этажа. В четвёртом подъезде начался монтаж третьего этажа, в пятом возводятся монолитные плиты первого этажа.

Первая очередь дома на ул. Яблочкова, 3 сдается во 2 квартале 2023 года, более 70% квартир здесь уже проданы. Квартиры в доме сдаются с полной отделкой. Сейчас в первом и втором подъездах завершён монтаж стеновых конструкций 15-го этажа, в третьем и четвёртом подъездах началось возведение стен, монтаж второго этажа. В пятом и шестом подъездах монтируется 15-й этаж, в доме проводятся электросети.

Также АО «ПЗСП» строит дом на ул. Ушакова, 65. Здесь сданы уже две очереди – 4-8 подъезды. В 1 квартале 2023 года сдаётся последняя очередь – с первого по третий подъезд. В продаже осталось 16 квартир и машиноместа. Квартиры сдаются с отделкой «под ключ». В доме находится многоуровневый паркинг, рядом - развитая инфраструктура: остановки транспорта, магазины, социальные объекты. Благоустроена территория с детской и спортивной площадками. Заасфальтированы проезды, тротуары и большой паркинг со стороны первого подъезда. В первом, втором и третьем подъездах завершаются внутренние отделочные работы. В четвёртом и пятом подъездах уже идёт передача квартир дольщикам.

Для клиентов компании до 30 сентября действует акция «Квадратные метры в подарок». В акции участвуют квартиры площадью 109 кв. м в доме на бульваре Гагарина, 18, все квартиры в доме на ул. Докучаева, 23 и квартиры площадью 87 кв. м в доме на ул. Яблочкова, 3. Чем больше площадь покупаемой квартиры – тем больше экономия: покупатель может сохранить для семейного бюджета до 640 тыс. руб.

Квартиры, участвующие в акции, можно найти по «зачеркнутым» ценам на сайте pzsp.ru. Успевайте купить квартиру от ПЗСП по акции «Квадратные метры в подарок».

Проектная декларация - на сайте наш.дом.рф. Застройщики: ул. Ушакова, 65 - ООО «Спецстрой Водники», Бульвар Гагарина, 18 – ООО «Спецстрой Бульвар Гагарина, 18», Докучаева, 23 – ООО «Спецстрой Докучаева, 23», Яблочкова, 3 – ООО «Спецстрой Яблочкова, 3».