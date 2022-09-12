В Перми запустят «горячие линии» по вопросу запуска тепла

Фото: Дарья Чистопрудова

В Перми с приходом осени появятся «горячие линии» по запуску отопления. Подробности сообщает городская мэрия.

Все свои вопросы жители Перми смогут задать в районные администрации по следующим телефонам:

- в Дзержинском районе 246-61-37, 246-55-42;

- в Индустриальном районе 227-94-14;

- в Кировском районе 205-62-18, 205-62-17;

- в Ленинском районе 212-13-63, 212-33-74;

- в Мотовилихинском районе 260-37-77;

- в Орджоникидзевском районе 263-49-51, 263-47-26;

- в Свердловском районе 244-13-89, 244-40-13;

- в поселке Новые Ляды 295-86-46, 295-85-82, 295-85-67.

«Горячие линии» будут работать по будням с 09:00 до 18:00, в пятницу – до 17:00.

Напомним, на той неделе мэр Перми Алексей Дёмкин подписал постановление, согласно которому 9 сентября начнется подача отопления в социальные объекты. А с 19 сентября тепло начнут запускать в жилые дома.

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