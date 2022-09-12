В Перми на неделе откроются три пункта вакцинации

Привиться можно без предварительной записи. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми на неделе появятся три пункта вакцинации от коронавируса и гриппа. Об этом сообщает краевой Минздрав.

Так, с 13 по 16 сентября с 16:00 до 20:00 и 17 сентября с 12:00 до 16:00 можно привиться в ТРК «Планета», что на шоссе Космонавтов, 162б (1 этаж).

С 14 по 18 сентября с 11:00 до 17:00 работает пункт вакцинации в ТРК «СпешиLove», что на улице Спешилова, 114 (1 этаж).

А в центре города, В ТРК «Семья» на улице Революции, 13 пункт вакцинации проработает 15 и 16 сентября с 15:00 до 19:00 и 17 сентября с 11:00 до 15:00. Имеются вакцины от коронавируса и гриппа. Также в «Семье» можно привиться от пневмококковой инфекции.

При себе для вакцинации необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

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