47 млн рублей направил «Азот» на пожарную безопасность

. В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» устанавливают современные системы противопожарной защиты. В 2022 году на эти цели завод выделил 47 млн рублей.

Новое противопожарное оборудование внедряется более чем на 30 объектах производственной площадки. В цехе №3 - водоустойчивой аммиачной селитры установлены современные системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ).

Они оснащены датчиками, которые при задымлении автоматически отправляют оповещение о принятии срочных мер по устранению нештатной ситуации, а также предупреждают сотрудников специальным звуковым сигналом и указывают пути эвакуации мигающими световыми табло, расположенными над воротами и дверями. В отделении погрузки продукции проводятся пуско-наладочные работы дренчерной системы пожаротушения.

Подобные меры пожарной безопасности внедрены также на производстве аммиака, в цехах гранулированной аммиачной селитры, слабой азотной кислоты, карбамида, нитрит-нитратных солей и др. Современное оборудование устанавливается в технологических корпусах, складах готовой продукции и административно-бытовых помещениях.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

«Азот» ежегодно выделяет средства для внедрения современных систем оповещения и пожаротушения. Эту работу мы будем продолжать, от нее зависит безопасность производственных процессов, и самое главное, безопасность сотрудников».