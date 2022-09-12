В Перми случился пожар в поликлинике

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня в Перми в полдень по местному времени случился пожар в здании больницы по улице Братьев Игнатовых. Оперативной информацией делится пресс-служба краевого ГУ МЧС России.

Как уточнили в ведомстве, горело помещение на третьем этаже в Краевой клинической стоматологической поликлинике. К месту пожара направили силы и средства от МЧС России в количестве 48 человек личного состава и 12 единиц техники.

Прибывшие на место пожарные увидели незначительное задымление в коридоре на 3-м этаже. И незамедлительно эвакуировали из здания поликлиники посетителей и персонал в количестве 70 человек.

Как оказалось, причиной пожара стало возгорание сушилки для рук. Площадь возгорания составила 0,5 квадрата. В результате возгорания погибших и пострадавших нет.

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