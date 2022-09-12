Приставы Прикамья наказали мать за избиение 12-летней дочери

Фото: Архив "КП"

Приставы Прикамья взыскали с жительницы региона уголовный штраф за избиение собственной дочери. Об этом сообщает пресс-служба краевого УФССП.

В ведомстве рассказали неприятную историю из Верещагино. Так, недовольная поведением своей 12-летней дочери, 36-летняя женщина сперва вылила на голову девочки содержимое детского горшка. А после несколько раз ударила ребенка, схватила несовершеннолетнюю за волосы и с силой толкнула на пол.

Как уточнили приставы, мать не только причинила ребенку физическую боль, но и унизила его честь и достоинство. Действия матери троих детей суд квалифицировал по ст. 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию». До этого женщина уже привлекалась к административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ также за нанесение побоев. В наказание гражданке назначили уголовный штраф в размере 15 тыс. руб.

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