Алексей Чушников возглавил следственный отдел Березников

Фото: Василий Вахрин
В следственном отделе СУ СКР по городу Березники – изменения. Исполняющим обязанности руководителя стал полковник юстиции Алексей Чушников.
Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», ранее этот пост занимал Руслан Саитов. Он уволился из-за выхода на пенсию.
Ранее Чушников был в отделе по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю. Например, он расследовал дело бывшего главы краевого УФССП Игоря Кожевникова или экс-прокурора Индустриального района Сергея Мурая.
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