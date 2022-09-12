Алексей Чушников возглавил следственный отдел Березников

Фото: Василий Вахрин

В следственном отделе СУ СКР по городу Березники – изменения. Исполняющим обязанности руководителя стал полковник юстиции Алексей Чушников.

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», ранее этот пост занимал Руслан Саитов. Он уволился из-за выхода на пенсию.

Ранее Чушников был в отделе по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю. Например, он расследовал дело бывшего главы краевого УФССП Игоря Кожевникова или экс-прокурора Индустриального района Сергея Мурая.

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