Посещаемость пермских ТЦ выросла на 7%

ТЦ "Гостиный двор" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Посещаемость пермских ТЦ по итогам августа выросла на 7%. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на Focus Technologies.

При этом показатель посещаемости оказался на 19% ниже посещаемости ТЦ в августе 2021 года. И на 28% ниже, чем в августе 2019 года.

Как полагают эксперты, повышение активности покупателей в августе 2022 года – это действие отложенного спроса. А еще дополнительный рост спросу в конце лета и в начале сентября, дает начало нового учебного года и бизнес-сезона.

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