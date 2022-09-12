Посещаемость пермских ТЦ выросла на 7%

ТЦ "Гостиный двор"
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Посещаемость пермских ТЦ по итогам августа выросла на 7%. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на Focus Technologies.
При этом показатель посещаемости оказался на 19% ниже посещаемости ТЦ в августе 2021 года. И на 28% ниже, чем в августе 2019 года.
Как полагают эксперты, повышение активности покупателей в августе 2022 года – это действие отложенного спроса. А еще дополнительный рост спросу в конце лета и в начале сентября, дает начало нового учебного года и бизнес-сезона.
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