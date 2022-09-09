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"Бизнес-новости": Пермь9 сентября 2022 15:57

Банк «Открытие» начинает прием заявок на промышленную ипотеку

Банк открыл прием заявок от компаний малого и среднего бизнеса на выдачу кредитов по новой государственной программе промышленной ипотеки
Источник:kp.ru

Фото: Иван МАКЕЕВ

Запуск механизма промышленной ипотеки анонсировал президент России Владимир Путин в июне 2022 года на Петербургском международном экономическом форуме. Постановление, утверждающее параметры нового инструмента поддержки, 6 сентября подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Кредиты будут выдаваться компаниям, которые занимаются промышленным производством, по льготной ставке 5% годовых на срок до семи лет для покупки производственных площадей. Максимальная сумма кредита составит 500 млн руб.

Для инновационных технологических компаний ставка промышленной ипотеки будет еще ниже – 3% годовых. Реестр таких компаний будет формировать и вести Министерство экономического развития.