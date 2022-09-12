Подведены предварительные итоги выборов в Пермском крае

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В минувшие выходные в Пермском крае прошли выборы в органы местного самоуправления. Всего они состоялись в 12 муниципалитетах. В Лысьвенском городском округе избирательная кампания прошла в связи с окончанием полномочий думы. В Губахинском, Кудымкарском и Пермском округах выборы депутатов думы были связаны с преобразованиями муниципальных образований. Также состоялись довыборы депутатов Березниковской, Добрянской, Красновишерской, Кизеловской, Краснокамской, Чернушинской, Чусовской городских дум, а также думы Косинского муниципального округа.

Явка на выборы составила 21 процент.

Всего было распределено 104 депутатских мандата. По предварительным данным, 91 из них получила партия «Единая Россия», это 87,5 процента - небывалый ранее результат для ЕР на местных выборах. Остальные мандаты распределились следующим образом: 6 - у «Справедливой России», 2 – у ЛДПР, 1 – у КПРФ. Также депутатами стали 4 самовыдвиженца.