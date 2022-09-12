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Происшествия12 сентября 2022 5:53

В Прикамье найдены живыми пропавшие мать и ребенок

Их искали со вчерашнего вечера
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае найдены живыми пропавшие вчера вечером мать и ребенок. Напомним, 35-летняя Екатерина С. и ее десятимесячный сын пропали вчера вечером в Чусовском ГО.

О том, где все это время находились женщина и ее сын, поисковики отряда «Регион-159» не уточняют.

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