В Прикамье найдены живыми пропавшие мать и ребенок

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Пермском крае найдены живыми пропавшие вчера вечером мать и ребенок. Напомним, 35-летняя Екатерина С. и ее десятимесячный сын пропали вчера вечером в Чусовском ГО.
О том, где все это время находились женщина и ее сын, поисковики отряда «Регион-159» не уточняют.
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