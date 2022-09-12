В Перми открылся первый магазин одежды от турецкого бренда Mavi

Магазин бренда в Турции.

В Перми открылся первый магазин одежды турецкого бренда Mavi. Об этом сообщает администрация торгового центра СпешиLove.

Mavi – это турецкий бренд мужской и женской джинсовой одежды с ориентацией на молодежь. Компания основана в 1991 году в Стамбуле. Более 400 магазинов бренда работают в среднем ценовом сегменте в 50 странах.

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