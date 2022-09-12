В Прикамье на муниципальных выборах явка превысила 18%

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В Прикамье явка на муниципальных выборах превысила 18,05%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил краевой избирком.

Всего на избирательные участки пришли 43 893 жителя края. Наиболее активное голосование на выборах Думы Кудымкарского муниципального округа – 28,25%. На выборах Думы Губахинского муниципального округа явка составила 20,09%, а Думы Пермского муниципального округа – 16,67%. В Лысьвенском городском округе проголосовали 12,67% избирателей.

На довыборах по явке лидирует Чернушинский городской округ с явкой 23,44%, наиболее низкая явка среди территорий, проводящих дополнительные выборы, - в Чусовом – 13,90%.

Оглашение официальных итогов голосования состоится сегодня в 12:00 на заседании Штаба общественного наблюдения за ходом голосования в Пермском крае.

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