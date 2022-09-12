Фото: Архив "КП"
Каждый пятый пермяк поддерживает усиление антиковидных мер в городе. Данными делится «Рифей-Пермь» со ссылкой на портал Superjob.ru.
За ужесточение ограничений больше всех выступили жители Воронежа и Москвы – по 22%. В Перми усиление мер борьбы с ковидом поддержали 20% опрошенных. И при этом более половины опрошенных пермяков выступили против запретов – 53%.
27% горожан затруднились ответить на этот вопрос.
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