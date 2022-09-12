Фото: Архив "КП"

Каждый пятый пермяк поддерживает усиление антиковидных мер в городе. Данными делится «Рифей-Пермь» со ссылкой на портал Superjob.ru.

За ужесточение ограничений больше всех выступили жители Воронежа и Москвы – по 22%. В Перми усиление мер борьбы с ковидом поддержали 20% опрошенных. И при этом более половины опрошенных пермяков выступили против запретов – 53%.

27% горожан затруднились ответить на этот вопрос.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru