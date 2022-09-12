В Пермском крае на неделе с 12 по 18 сентября потеплеет до +20 градусов

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае на наступившей неделе потеплеет до +20 градусов. Приятным прогнозом делится научно-популярный проект «Метеоролог и я».

Но с понедельника по среду столбик термометра в Прикамье ночью ещё будет понижаться до +1…+6 градусов, а по ночам возможны заморозки до -2 градусов. Днем воздух будет прогреваться до +10…+15 градусов, в среду до +17 градусов.

Теплее будет с четверга. Исчезнут ночные заморозки, а дневная температура воздуха повысится до +14…+19 градусов. В пятницу на юге Прикамья потепление может достичь +20 градусов.

В выходные в Прикамье сохранится теплая погода - около +16…+21 градуса.

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