Пропавшего мужчину разыскивают в Перми

Фото: группа ВК "Поисковый отряд "Регион59-поиск пропавших" Пермь"

Волонтеры разместили ориентировку на пропавшего 5 сентября мужчину. Игорь Федорович Дубровских неделю назад ушел из дома в Кировском районе и не вернулся. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

- Мужчина живет на улице Волгодонской, - добавили волонтеры. – Он был одет в зеленую рубашку, черную спецовку, черные штаны, меховые галоши и синюю бейсболку.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, глаза голубые, на подбородке щетина. У пропавшего есть и особые приметы: он сутулится и имеет ямку под левым глазом.

Всех, кто знает о судьбе пропавшего пермяка, просят позвонить в полицию 102 или волонтерам +7-912-880-41-60.

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