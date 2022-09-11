В Перми пожарные спасли из горящего дома 14 человек

Фото с места: паблик ВК "Мой город Пермь"

Ночью 11 сентября в доме по улице Сеченова в Перми произошел пожар. Как сообщили подписчики паблика "Мой город Пермь", загорелся электрощит в подъезде, и густой ядовитый дым начал быстро распространяться по квартирам.

- Сообщение о пожаре в жилом многоквартирном доме поступило диспетчеру в пять часов утра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. – В ликвидации возгорания было задействовано 18 человек личного состава и шесть единиц техники.

Когда пожарные прибыли на место, плотность дыма была настолько сильной, что люди просыпались, выходили на балконы и спасались там от него.

До прибытия огнеборцев из горящего дома сумели самостоятельно эвакуироваться семь человек, остальных пожарные вывели по лестничным маршам при помощи спасательных устройств. Всего было спасено 14 жильцов. В результате погибших и пострадавших удалось избежать.

Пожар был ликвидирован в 06.06, сейчас проводится проверка.