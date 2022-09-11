Явка избирателей за два дня голосования в Пермском крае составила 12,98%

Избирательные участки будут работать до 20.00. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Пермском крае проходят выборы в органы местного самоуправления. 9, 10 и 11 сентября избиратели выбирают депутатов Лысьвенской городской Думы, Дум Губахинского, Кудымкарского и Пермского муниципальных округов.

Также проходят довыборы в Думы Березников, Добрянки, Кизела, Косы, Красновишерска, Краснокамска, Чернушки и Чусового.

- За первые два дня голосования средняя явка избирателей составила 12,98%, проголосовали 31557 человек, - сообщили в краевом Избиркоме.

В Кудымкарском муниципальном округе явка избирателей составила 20,63%, в Губахинском МО - 14,72%, в Пермском МО - 11,9% и в Лысьвенском ГО - 8,62%.

11 сентября - третий день голосования. Все участковые избирательные комиссии открыты и работают в штатном режиме. Избирательные участки будут работать до 20.00.

До 14.00 желающие по уважительной причине проголосовать на дому – могут оставить заявку в УИК лично или при помощи третьих лиц по телефону или непосредственно в помещении для голосования.

Работает «Горячая линия», сообщения принимаются с 8.00 до 23.00 часов по тел. +7 (902) 795-23-03. Звонок бесплатный.

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