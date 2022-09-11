В Пермском крае в ДТП пострадали трое взрослых и двое детей

Фото: скриншот видео @сhp_dtp_perm

ДТП с пятью пострадавшими произошло 10 сентября утром в Пермском крае. В субботу на трассе Пермь-Ильинский столкнулись два легковых автомобиля, в итоге пострадали трое взрослых и двое детей.

- Авария произошла в 7.55 утра, - сообщили подробности «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. – Со стороны Ильинского в направлении Перми двигался автомобиль Renault Duster под управлением 45-летней женщины. На 28 километре автодороги она выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Лада Ларгус под управлением 42-летнего мужчины.

В результате аварии пострадали оба водителя и три пассажира Лада Ларгус. Среди них – двое детей восьми и 12 лет. Все пострадавшие были госпитализированы в больницу. По факту аварии проводится проверка.

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