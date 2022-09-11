В Пермском крае выявлено 1295 новых заболевших COVID-19

Фото: архив "КП"

Новая волна коронавируса в Пермском крае не стихает. 11 сентября было выявлено 1295 новых пациентов с COVID-19. Треть от всех заболевших зарегистрирована в Перми - 473 случая.

- По абсолютному числу вновь регистрируемых случаев Пермский край занимает 9 место среди субъектов РФ и 2 место в ПФО, - сообщает краевой Роспотребнадзор. - В структуре лабораторно исследованных проб в 100 % случаев идентифицируется вариант «омикрон».

За время пандемии в нашем регионе было проведено 5,551 миллионов исследований на коронавирус, за прошедшую неделю - 7,9 тысяч исследований в день.

В Пермском крае достаточно тест-систем для всех категорий граждан, которым полагается тестирование.

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