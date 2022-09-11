Верховный суд оставил в силе пожизненный приговор пермскому тренеру по единоборствам Вадиму Востокову. Фото: Андрей МАТЛИН

Верховный суд оставил в силе пожизненный приговор пермскому тренеру по единоборствам Вадиму Востокову. Об этом решении вышестоящей инстанции сообщает РБК-Пермь.

Востокова, напомним, признали виновным в жестоком убийстве молодой пары, а всего он обвинялся по пяти статьям УК РФ. Преступление было совершено еще в 2009 году.

Все вскрылось, когда пермячка пришла проведать своего шестимесячного внучка, и обнаружила в квартире жуткую картину: ребенок без движения лежал в ходунках, а рядом – бездыханные тела его родителей. Из квартиры были похищены миллион рублей, два мобильных телефона и ноутбук.

Долгое время преступление не удавалось раскрыть, в 2017 году провели генетическую экспертизу и установили причастность Востокова к убийствам.

В 2021 году суд признал его виновным и приговорил к пожизненному заключению.

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