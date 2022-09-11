Молодой мужчина в серой ветровке пропал в Перми

Волонтеры просят распространить информацию о пропавшем мужчине. Фото: группа ВК Поисковый отряд имени Ирины Бухановой.

Три дня назад в Перми пропал 31-летний мужчина. Он вышел из своего дома в Свердловском районе и не вернулся. Мужчина живет на улице Пионерская, его зовут Субботин Валерий Анатольевич. Сейчас его розыском занимаются полиция и волонтеры.

- Он был одет в серую ветровку, полосатый джемпер, черные штаны и черные кроссовки, - сообщили в ориентировке волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой.

Приметы: рост 175 см., худощавого телосложения, волосы темно-русые, короткие, глаза серо-зеленые.

Всех, кому что-либо известно о судьбе пропавшего мужчины, просят позвонить в полицию 102 или волонтерам: (342) 204 49 04.

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