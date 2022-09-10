Жительница Прикамья связала для ребят из Донбасса 20 пар шерстяных носков

Фото: администрации Красновишерского городского округа

Жительница города Красновишерска Алевтина Александровна Гайдамакина связала 20 пар шерстяных носочков для детей Донбасса, оставшихся без родителей. Об этом рассказала пресс-служба администрации Красновишерского городского округа на своей страничке в соцсети «ВКонтакте».

В посылку добавят сладости для ребят и послание с пожеланием крепкого здоровья и всего хорошего. В ближайшее время ее отправят из Красновишерска в Пермь, а затем перешлют в один из детских приютов Донбасса.

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