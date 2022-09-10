С 15 августа на юге Пермского края дневная температура может подняться до +20 градусов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прохладная погода в Пермском крае сохранится до среды следующей недели, при этом 13-14 сентября снова вероятны заморозки (в основном в южной части края), а также туманы. Об этом в своем Telegram-канале рассказали синоптики ГИС-центра ПГНИУ.

С четверга, 15 августа, теплая воздушная масса из Казахстана начнет двигаться по периферии антициклона, который будет усиливаться над югом Западной Сибири. В последствии, благодаря этому, ожидается значительное потепление. А дневная температура воздуха по южной части края может приблизиться к отметке +20 градусов.

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