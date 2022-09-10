Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Утром в субботу, 10 сентября, в Мотовилихинском районе Перми из-за коммунальной аварии несколько домов остались без воды. Об этом сообщает телекомпания «Рифей-Пермь» со ссылкой на Пермскую службу спасения. Утечка произошла из колодца на улице Зенкова, 26.

После этого пришлось отключить воду в домах на улице Зенкова, 4, 6, 8, 32, 36 и 38, а также на улицах: Восстания, 8, 10, 14, Свободы, 13, 15, 21, 21А, Красногвардейской, 4 и Постаногова, 1, 4, 7. На место аварии выезжали сотрудники компании «Новогор-Прикамье» для устранения коммунальной аварии.

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