В Прикамье пьяная девушка угнала машину приятеля

Фото: Иван МАКЕЕВ

В поселке Зюкайка Верещагинского городского округа сотрудники ДПС остановили ВАЗ-11193. За рулем была пьяная 23-летняя местная жительница. Водительского удостоверения у нее не оказалось.

В последствии полиция выяснила, что девушка ехала на чужой машине без разрешения собственника, который на момент остановки сотрудниками ДПС спал на заднем сиденье.

Девушка рассказала, что к ним с подругой приехали в гости двое молодых людей. Компания выпивала в салоне автомобиля. После этого парни уснули, а подруга попросила отвезти ее домой. Так, она и оказалась за рулем чужой машины.

Кроме того, у девушки уже была непогашенная судимость за управление автомобилем под воздействием алкоголя.

Пресс-служба краевого ГУ МВД России сообщает, что в отношении девушки было возбуждено два уголовных дела по статьям «Управление автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления» и «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Расследование дела продолжается.

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