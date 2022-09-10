Дептранспорта Перми разберется в ситуации с кондуктором, севшим пассажирке на колени

Фото: скриншот видео «Мой город – Пермь!»/ВКонтакте

Вечером 8 сентября в автобусе №33 кондуктор села на колени пассажирки. Последняя обратилась к окружающим с просьбой вызвать полицию, стала взывать к совести кондуктора, а та – огрызнулась: «Не нравится – выходите!» и «Хватит издеваться!».

В конечном итоге работник автобуса встала с колен женщины, но продолжала оскорблять ее на глазах у всех пассажиров. Часть из них просила женщину выйти, на что та отвечала, что проезд оплачен и это не ее остановка, другие – вступились, пытаясь докопаться до сути: что конкретно оскорбило кондуктора? Но внятных объяснений у той так и не нашлось.

В департаменте транспорта Перми назвали поведение кондуктора недопустимым.

«Информация направлена перевозчику, чтобы он принял меры к своему сотруднику, как работодатель. Департамент транспорта проконтролирует, чтобы данный инцидент не остался без внимания. Также с кондукторами перевозчика будет проведен инструктаж о недопустимости подобного поведения в отношении пассажиров», – прокомментировали ситуацию в городской мэрии.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru