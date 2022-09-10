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Общество10 сентября 2022 13:25

Молодожены из Прикамья сразу после свадьбы отправились голосовать

Сейчас в регионе проходит двенадцать избирательных кампаний
Мария Никишева
Фото: избирательная комиссия Пермского края /«ВКонтакте»

Фото: избирательная комиссия Пермского края /«ВКонтакте»

В Прикамье молодожены сразу после регистрации в органах ЗАГСа пришли на избирательный участок, чтобы проголосовать. Фото молодых супругов опубликовала избирательная комиссия в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, голосование продлится с 9 по 11 сентября. Сейчас в регионе проходит двенадцать избирательных кампаний. В Губахинском, Кудымкарском, Лысьвенском и Пермском муниципальных округах выбирают депутатов местных дум. Еще в восьми округах проходят довыборы.

Средняя явка избирателей за 9 сентября составила 6,58%. В голосовании участвовали почти 16 тысяч человек.

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