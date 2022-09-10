Госинспекция труда в Прикамье рассказала, как работодатели относятся к повышению квалификации сотрудников

86% россиян, которые находятся в поиске работы, согласны, что необходимо постоянно получать дополнительные знания и навыки в рамках своей профессии

Большинство российских работодателей, а именно - 86% приветствуют стремление сотрудников учиться и совершенствовать навыки. Об этом свидетельствуют данные опроса, который проводился на портале «Работа России» с июля по август, сообщает пресс-служба краевой Госинспекции труда. В опросе приняли участие более 5 тысяч человек из всех регионов страны.

Оказалось, что 62% российских работодателей, принявших участие в опросе, считают, что инвестировать в обучение своих сотрудников необходимо, так как это повышает квалификацию персонала. Для 33% работодателей важно проводить повышение квалификации только тех работников, у которых это является условием выполнения их работы. А 4% участников опроса заявили, что инвестировать в обучение не стоит, сотрудники должны сами заниматься своим образованием.

42% компаний направляют сотрудников на переобучение, чтобы повысить их разряд (категорию) по имеющейся профессии, 38% - чтобы освоить новые технологии и оборудование, 9% – получить еще одну профессию в дополнение к имеющейся, 3% работодателей преследуют цель «обучить персонал компьютерной грамотности».

86% россиян, которые находятся в поиске работы согласны, что необходимо постоянно получать дополнительные знания и навыки в рамках своей профессии, чтобы быть высококлассным специалистом. 9% опрошенных готовы к дополнительному обучению, только если это необходимо для продвижения по карьерной лестнице. 5% уверены, что можно всему обучиться в процессе работы.

Выяснилось, что у 36% соискателей уже есть опыт обучения новой профессии, 16% повышали квалификацию, 21% приходилось уходить в смежные виды деятельности. А у 27% работников, принявших участие в опросе, нет опыта обучению новой профессии.

39% предпочитают бесплатные источники дополнительных знаний, например, онлайн-курсы в интернете. 17% выбирают курсы по интересам и оплачивают их самостоятельно. Столько же процентов опрошеных проходят курсы повышения квалификации, предложенные работодателем. 27% опрошенных выбирают комбинированные варианты или не повышают квалификацию вовсе.

Опрос показал, что при смене профессии для переобучения большинство предпочли бы IT-отрасль - 27%, госслужбу - 13% и образование - 9%.

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