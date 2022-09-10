Средняя явка на выборах 9 сентября в Прикамье - 6,58%

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В избирательной комиссии Пермского края опубликовали информацию о вчерашнем голосовании. Так, средняя явка избирателей составила 6,58%, а на голосование пришли почти 16 тысяч человек.

Наиболее высокий показатель зафиксировали на выборах в Думу Кудымкарского муниципального округа – 11,13%.

В Губахинском муниципальном округе в голосовании участвовали 7,5% избирателей, в Пермском муниципальном округе – 5,95%, а в Лысьвенском городском округе всего 3,85%.

На дополнительных выборах самый высокий показатель явки зафиксировали в Краснокамском городском округе – 8,82%, а самый низкий в Березниках - 4,07%.

Сегодня все комиссии продолжают работать в штатном режиме. Избирательные участки 10 и 11 сентября открыты с 8 утра до 20 вечера.

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