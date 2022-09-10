В сентябре в Перми более 200 домов останутся без холодной воды

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В сентябре из-за планово-ремонтных и аварийно-восстановительных работ более 200 домов в разных районах Перми останутся без холодной воды.

В понедельник, 12 сентября, с 9.00 до 13.00 без холодной воды останутся дома по улицам: Козьмы Минина, Баумана, Грибоедова, Восстания, Зенкова, Красногвардейской, Постаногова и Свободы. В этот же день с 9.00 до 20.00 холодную воду отключат в домах по улицам: Максима Горького, Монастырской и Советской.

13 сентября планово-ремонтные работы пройдут с 9.00 до 20.00 в домах на улицах Декабристов и Подводников.

В среду, 14 сентября, с 9.00 до 20.00 отключат холодное водоснабжение в домах на улице Янаульской. С 9.30 до 19.00 без холодной воды останутся дома на улицах Аркадия Гайдара, Крупской, Патриса Лумумбы, Уинской и Ушинского. На следующий день «НОВОГОР-Прикамье» отключит воду по улицам Аксайской, Верхоянской, Домостроительной, Лоцманской, а также дома в переулке Черемуховом.

16 сентября с 9.00 до 20.00 под отключение попадут дома на улицах Калинина и Светлогорской. С 16 сентября сутки не будет холодной воды в домах, стоящих на улице Вильямса.

Кроме того, отключения запланированы на 17, 19, 20, 26 и 27 сентября. Дату, время и подробные адреса домов, которые останутся без холодной воды, вы можете найти здесь.

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