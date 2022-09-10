Пьяная пассажирка устроила дебош в аэропорту Перми

Фото: Википедия

Утром 7 сентября в аэропорту Перми пассажирку не пустили на борт из-за дебоша.

Пьяная девушка отказалась показать содержимое багажа, начала ругаться и размахивать руками. Пришлось прибегнуть к помощи полиции.

На видео двое полицейских «скрутили» нарушительницу общественного порядка и, взяв ее сумку, все вместе направились к выходу из зала аэропорта. В отношении задержанной был составлен протокол. Теперь ей придется заплатить штраф - 2 тысячи рублей.

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