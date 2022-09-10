В Перми загорелся жилой дом по улице Запорожской

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

10 сентября в краевое ГУ МЧС России поступило сообщение о пожаре по улице Запорожской в Перми.

На месте пожарно-спасательное подразделение установило, что горит жилой дом. До прибытия сотрудников, самостоятельно из здания эвакуировались четыре человека.

К счастью, погибших и пострадавших нет. В настоящее время пожар локализован, а горение ликвидировано. Проводятся проверочные мероприятия, выясняются обстоятельства и причины пожара.

ГУ МЧС России по Пермскому краю напоминает, что в случае пожара необходимо:

1. Немедленно сообщить в пожарную охрану по номеру «101» (для звонка с мобильного телефона), со стационарного телефона - «01». Обязательно указать наименование объекта защиты, адрес места расположения объекта, место возникновения пожара, а также свою фамилию.

2. Принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью - меры по тушению пожара на начальной стадии.

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