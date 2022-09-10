Пермские власти приватизируют объект культурного наследия по улице Восстания, 55

Фото: 2GIS
Пермские власти хотят приватизировать объект культурного наследия по улице Восстания, 55 в Мотовилихинском районе.
Раньше дом можно было использовать только для образовательных учреждений, но если исключить участок из специализированной зоны постройки, то его назначение можно изменить. С этой целью мэрия обратилась в комиссию по землепользованию и застройке.
«Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на представителя краевого минимущества сообщает, что комиссия по предварительной экспертной оценке приняла решение о изменении назначения здания, чтобы вовлечь его в оборот.
Стоит отметить, что площадь участка под бывшей школой в два раза меньше, чем должна быть по нормативам. Поэтому он может использоваться в иных целях после реставрации.
Члены комиссии проголосовали за то, чтобы направить проект на публичные слушания.
Напомним, ранее власти несколько раз пытались сдать в аренду историческое здание школы, но желающих не было.
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