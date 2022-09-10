Пермские власти обсудили муниципальные программы на 2023-2026 годы

Фото: yandex.ru

В Перми продолжается обсуждение муниципальных программ, на основе которых будет формироваться бюджет Перми на 2023-2025 годы, сообщает издание «Business Class».

Во вторник, 6 сентября, власти рассмотрели изменения, включенные в программу «Управление земельными ресурсами города Перми». В нее входят «Распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и собственность на которые не разграничена» и «Повышение эффективности управления земельными ресурсами путем развития информационной системы управления землями».

Первая посвящена платежам за пользование земельными участками, а по второй предусмотрена модернизация земельной информационной системы.

Известно, что не все собственники недвижимости оформляют земельные участки. Поэтому, чтобы узнать владельца, приходится изучать архивные документы и отправлять межведомственные запросы.

Кроме того, власти обсуждали программу, посвященную градостроительной деятельности на территории Перми. В нее входит три подпрограммы: о документах, определяющих пространственную организацию; об улучшение архитектурного облика; об информационных системах в сфере градостроительства.

Затронули на круглом столе и муниципальную программу о городском имуществе. Ее показателем служат неналоговые доходы от использования и реализации муниципального имущества.

Позже власти рассмотрели вопрос развития организации регулярных перевозок до 2026 года. На эти цели в 2023 году выделят 7,1 млрд. рублей.

Основной показатель программы –пассажиры. К 2023 году он составит 192,1 млн. человек, к 2026 году – 196 млн. человек.

Напомним, до конца следующего года в Перми должны установить 96 новых остановок, 28 из них будут «умными». Первые появятся на улицах Ленина, Сибирской и шоссе Космонавтов.

Чтобы установить, заменить или отремонтировать остановки, по информации мэрии, на пятилетку ежегодно нужно выделять 300 млн. рублей.

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