Подрядчик рассказал о ходе строительства моста в Прикамье через реку Чусовую

Фото: «Стройтрансгаз»

Группа компаний «Стройтрансгаз», которая занимается строительством нового моста через реку Чусовую, рассказала о ходе работ на объекте.

Напомним, этот мост станет частью транспортного коридора Москва–Казань–Пермь –Ханты-Мансийск–Сургут–Томск. Проект предусматривает протяженность моста - 1,5 км, а также строительство более 7,7 км дорог, трех развязок, ж/д путепровода и нескольких надземных пешеходных переходов.

- Почти на 800 из 1155 метров надвинуто пролетное строение с правого берега реки. Собрано около 5400 из 7140 тонн элементов металлоконструкций пролетного строения. Уже осенью надвижка завершится полностью и две части пролетного строения с разных берегов реки сомкнутся в районе пятой опоры, - сообщает подрядчик.

Сейчас рабочие бетонируют вторую часть пролетного строения. Материал уложен на 512 из 1024 куб.м плиты проезжей части. На подходах к мосту с обоих берегов делают земляную насыпь для будущей дороги.

Помимо этого, продолжается строительство дорожной части автомобильных дорог «Восточный обход» и «Пермь-Березники».

Основной ход дороги. Фото: «Стройтрансгаз»

Дорога будет состоять из 3-х слоев асфальтобетонного покрытия общей толщиной 22 см. Все материалы для строительства дороги производятся на собственном заводе, который находится рядом со стройплощадкой. Качество материалов проверяют специалисты в лаборатории, установленной прямо на объекте.

Развязка на пересечении с ул. Цимлянская. Фото: «Стройтрансгаз»

Проектом предусмотрено строительство трех новых развязок:

- Развязка вблизи ж/д станции Пальники. Готова на 83%. Продолжается реконструкция путепровода через ж/д пути вблизи станции Пальники;

- Развязка на пересечении с ул. Цимлянская. Готова на 89%. Рабочие устанавливают ограждения, монтируют водоотводные устройства, а после будут класть дорожное покрытие;

Развязка на пересечении с ул. Корсуньская. Фото: «Стройтрансгаз»

- Развязка на пересечении с ул. Корсуньская. Готовность - 65%. Сейчас монтируют лестничные сходы и устраивают сопряжение путепровода с насыпью подходов.

Железнодорожный путепровод Левшино-Голованово через автодорогу Пермь-Березники Чтобы не перекрывать движение транспорта, работы на путепроводе проводятся поочередно по направлениям движения. Сейчас рабочие занимаются сопряжением с насыпью и лестничными сходами.

Ж/д путепровод вблизи станции Пальники

Строятся три надземных пешеходных перехода. Подъемные лифты оборудуются так, чтобы их можно было использовать и при отрицательных температурах.

Ж/д путепровод вблизи станции Пальники. Фото: «Стройтрансгаз»

Ежедневно в работе задействовано около 900 человек и 150 единиц техники. Мост через Чусовую планируют построить к концу этого года. Движение по нему откроется в 2023 году.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мост через Чусовую построят к концу этого года

Движение по нему откроется в 2023-м и поначалу будет бесплатным.

Подробнее...