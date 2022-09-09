Сотрудница Пермского лесничества во время работы встретила семейство белочек

Фото: Министерство природных ресурсов Пермского края/ВКонтакте

Инженер по лесопользованию Пермского лесничества при определении границ лесного фонда увидела семейство белочек. Сотрудница достала телефон и стала снимать одного из пушистых грызунов. Увидев человека, белка начала активно махать хвостом, а затем шустро забралась по стволу дереву и скрылась за ветками.

В минприроды Прикамья отмечают, что белки - настоящие работники лесной сферы

- Эти маленькие зверьки сажают миллионы деревьев. Белки выполняют в лесу важную миссию, распространяя семена. Их позабытые в закромах семена и орехи вскоре прорастают и превращаются в новые лесные деревья, - рассказывают в министерстве.

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