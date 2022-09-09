Цифровые сервисы Сбера, которые помогают жителям Прикамья

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Навряд ли сейчас кто-то может представить повседневную жизнь без смартфона или онлайн-банка, которым справляться не сложнее, чем пультом от телевизора. Рассказываем, как управлять средствами на вкладе или счете с помощью интернета и как это работает в СберБанке.

Как управлять вкладом в интернет-банке

С помощью цифровых сервисов можно не только осуществлять платежи или подавать онлайн заявки на кредиты. Через смартфон легко и просто открыть вклад или счет, а также управлять деньгами на своих счетах.

Все необходимые данные по операциям со вкладами и счетами находятся в приложении и в веб-версии сайта. Здесь можно посмотреть текущий баланс и ставку, сведения по реквизитам, историю списаний и зачислений денег.

Открыть вклад или счет. В веб-версии сайта и в мобильном приложении можно воспользоваться опцией по подбору депозита, самостоятельно выбрать предложения из списка, а также ознакомиться со справочной интерактивной информацией (как считаются проценты по вкладу, как настроить автопополнение и что будет со сбережениями, если вы решите закрыть депозит досрочно).

Пополнить вклад или счет. Вы можете сделать это в любое удобное для вас время, даже ночью. Перевести денежные средства можно с карты или счета в самом СберБанке или с карты любого стороннего банка.

Договор вклада или счета, выписки и справки. Договор вклада или счета можно скачать онлайн и сохранить себе на телефон, отправить нужному адресату или распечатать. Точно так же можно онлайн заказать справку или выписку по любому вашему вкладу.

Изменить карту для начисления процентов. Если вам нужно выбрать другую карту, на которую будут начисляться проценты по вкладу, это также можно сделать в веб-версии сайта или в приложении.

Переименование вклада или счета. В веб-версии или в приложении можно переименовать ваши вклады или счета. Это удобно, если их несколько и цели накопления по ним разные. Так вы не запутаетесь в них. Например, можно назвать свой вклад "На отпуск" или "На учебу детям". Функционал позволяет придумать свое название.

Скрыть вклад. Если вы опасаетесь, что до ваших денег могут добраться мошенники, то вклад можно "спрятать". СберБанк предлагает выбрать один или несколько вариантов, где именно информация по вкладу или счету будет скрыта от посторонних глаз.

Если клиент открыл вклад онлайн и решил его скрыть везде, то операции будут доступны только в том офисе, к которому клиент прикреплен (адрес этого офиса отобразится в приложении и в веб-версии сайта в момент скрытия вклада). Если клиент открыл вклад не онлайн, а в офисе банка, то операции по вкладу будут доступны в офисе открытия вклада, а не в офисе, к которому прикреплен клиент.

Услуга "Автонакопления".

Цифровой помощник позволяет автоматически пополнять имеющийся вклад или счет с вашей дебетовой карты СберБанка. С помощью сервиса можно настроить периодичность и сумму, на которую будет пополняться ваш вклад. Это очень удобно, поскольку не придется постоянно думать о своих накоплениях и о необходимости совершать какие-то действия в связи с этим. Например, вы можете сделать так, чтобы 10% от всех входящих транзакций автоматически пополняли вашу копилку.