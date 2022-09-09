В Перми 17-летний парень убил отца своего друга за то, что тот не отпускал последнего с ним погулять

Ночью 7 января 17-летний подросток "под шафе" гостил у своего сверстника в одном из домов в Кировском районе. Подвыпивший парень захотел прогуляться и пригласил своего друга составить ему компанию, но его 71-летний отец запретил выходить из дома в столь поздний час. Тогда малолетний пьяница впал в ярость и стал избивать мужчину.

- Он нанес отцу своего приятеля множественные удары руками, ногами, а также тарелкой по голове. С травмами, квалифицируемыми как тяжкий вред здоровью, потерпевший был госпитализирован в больницу, где спустя 10 суток скончался, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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