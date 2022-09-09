В Перми вновь начали перепрофилировать больницы для пациентов с коронавирусом

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На сегодняшнем брифинге «Комсомольской правды» на тему «Острые респираторные инфекции и грипп в период циркуляции COVID-19 — к чему готовиться в сезоне 2022–2023 гг. Профилактика заболевания» министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень заявила, что медучреждения Прикамья вернулись к практике перепрофилирования отделений под размещение пациентов с коронавирусом.

«Летом мы госпитализировали пациентов только на инфекционные койки, по сути дела, закрыли все перепрофилированные стационары. Но в связи с тем, что потребовалось увеличить количество коек для пациентов с ковидной инфекцией, мы были вынуждены снова приступить к перепрофилизации. На сегодняшний день у нас перепрофилированы отделения больницы в Орджоникидзевском районе и МСЧ №1 в Свердловском районе, но не весь стационар, как это было раньше»,— рассказала госпожа Крутень. – рассказала журналистам глава краевого Минздрава.

Информацию о том, когда в Пермском крае стартует прививочная кампания против гриппа, где можно пройти вакцинацию, какая сейчас обстановка по заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе, при каких условиях возможно введение дистанта/перевода на дистанционное обучение при выявлении заболевших в школах и можно ли одновременно привиться от гриппа и ковида вы можете найти тут.

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