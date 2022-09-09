На пруду в Пермском крае утонул человек

Фото: архив "КП"

В пятницу, 9 сентября, около 14.00 в Центр управления кризисных ситуаций поступил звонок о происшествии на пруду в деревне Няшино. На место тут же выехали 6 человек личного состава Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, к несчастью в воде утонул человек. Ни пол, ни возраст погибшего не сообщаются.

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