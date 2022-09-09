В Пермском крае бизнес-картами Сбера пользуются 20 тысяч субъектов малого бизнеса

Фото: Сбер

С начала года 2022 года более 8 тысяч пермских предпринимателей начали использовать дебетовую бизнес-карту Сбера. По сравнению с концом прошлого года их количество выросло в 1,5 раза.

Отмечается также увеличение объема безналичных операций по картам: по итогам первого полугодия рост составил почти 10 % по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

"Карты Сбербанка пользуются большой популярностью среди сотрудников предприятий малого и среднего бизнеса Пермского края: 20 тысяч субъектов малого бизнеса используют такие карты."

Бизнес-карты привязаны к расчетному счету предприятия. Ими можно оплачивать покупки в торговых сетях и интернет-магазинах точно так же, как и обычными дебетовыми картами. При этом предприниматель может завести несколько карт, чтобы ими пользовались другие сотрудники компании. Но можно устанавливать лимиты и контролировать траты.