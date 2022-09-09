В Прикамье задержали наркоторговцев

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На след преступной группы оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУМВД России по Пермскому краю вышли в августе. Двое 25-летних граждан из Средней Азии торговали героином, оборудуя для этого тайники-закладки по всему краю. Фасовали его в городских квартирах, которые посуточно снимали в Перми.

Как сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Пермскому краю, задержали наркоторговцев во время оборудования очередного тайника в Чернушинском городском округе. При личном досмотре сотрудники наркоконтроля изъяли у одного 40 свертков с наркотическим веществом, у второго – около 30. При обыске места проживания мужчин было обнаружено еще около 500 свертков с наркотиком (для сбыта) и около 90 грамм нерасфасованного. Общий вес изъятого опиата составил более 250 граммов.

В полиции возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункта «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Наркоторговцы находятся под стражей. Следствие продолжается.