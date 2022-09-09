В выходные в Перми ограничат движение транспорта по улице Локомотивной

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми в выходные ограничат движение транспорта по улице Локомотивной. Об этом сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на «Новогор-Прикамье». На месте заменят аварийный участок трубы сети водоотведения.

Поэтому с 23:00 9 сентября до 6:00 12 сентября движение транспорта ограничат. От ДКЖ в сторону центра города можно будет проехать только по одной полосе. Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свои поездки.

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