В Перми ищут мужчину, который ушел из дома 2 сентября

Утром 2 сентября в Перми пропал 70-летний пенсионер. Николай Николаевич Кайгородов ушел из дома в Мотовилихинском районе.

Последний раз его видели в общественном транспорте. Он был одет в костюм защитного цвета с капюшоном. В руках нес корзину и трость.

В первой половине Николай Николаевич мог ехать в одном из автобусов, которые следовали в Ляды, Старые Ляды и Сылву. Ориентировки с фотографией мужчины не первый день распространяются в соцсетях волонтерами пермского поискового отряда имени Ирины Бухановой.

Но они ничего не дали, поэтому сегодня был объявлен сбор на поиски пенсионера.

Дата и время сбора: 10 сентября, г. Пермь, ул. Лядовская, ост. автобуса с/х Мотовилихинский. Приглашают всех неравнодушных.

Приметы Николая Николаевича Кайгородова: рост 178 см, худощавого телосложения, волосы седые, короткие с лобно-теменными залысинами, глаза серо-зеленые.

Был одет: куртка и штаны защитного цвета, сапоги резиновые. Если вам что-либо известно о пропавшем, просьба сообщить по телефонам: 8-922-345-6702 или 102.

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